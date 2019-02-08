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В Чехии от гриппа умерли 15 человек

8 Февраля 2019 в 23:47
В Чехии от гриппа умерли 15 человек
15 человек умерли в сезон гриппа от данного заболевания в Чехии к концу января, сообщает «Синьхуа».

Общая заболеваемость острыми респираторными инфекциями достигла 1757 пациентов на 100 тысяч человек. Рост заболеваемости зарегистрирован в основном в возрастной группе от 25 до 59 лет.

Ранее сообщалось, что Миздрав предупредил о возможной эпидемии гриппа в России. Такое заявление сделала глава министерства Вероника Скворцова. Министр уточнила, что интенсивность эпидемии будет средней.
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