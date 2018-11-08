В Чехии хотят запретить выступления всех видов диких животных в цирках. С такой инициативой выступило в Минсельхозе страны.

При этом уже сейчас нельзя привлекать к работе тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Чиновники полагают, что выступать в цирках могут лишь домашние животные: лошади, верблюды или ламы.

Если инициативу ведомства поддержат, всех уже задействованных в представлениях зверей изымут и передадут в специальные центры. Руководство цирков уже раскритиковало инициативу. Как пишут «Известия», они считают решение неразумным, потому что дрессировщики могут обеспечить достойный уход, а спеццентры – нет.

Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто понесёт ответственность после нападения тигрицы на 4-летнюю девочку в Краснодарском цирке, и каким может быть наказание для виновных.