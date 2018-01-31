В Чехии изъяли атлас с российским Крымом

Министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория России, сообщила РИА «Новости».

Разрешение на выпуск изымаемого ныне атласа было дано летом 2017 года в соответствии с внутренними документами министерства на основании рекомендаций двух рецензентов.

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем.

Бо́льшая часть полуострова является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей её с марта 2014 года, и Украиной. Большинство государств — членов ООН продолжают рассматривать весь Крым как часть Украины.

Согласно федеративному устройству России, на спорной территории Крыма располагаются субъекты Российской Федерации Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Согласно административному делению Украины, здесь располагаются Автономная Республика Крым и город со специальным статусом Севастополь. Северная часть Арабатской стрелки относится к Херсонской области Украины и не является объектом территориальных разногласий.