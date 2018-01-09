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В Чечне задержан глава грозненского «Мемориала»

9 Января 2018 в 18:18
В Чечне задержан глава грозненского «Мемориала»

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мамориал» Оюб Титиев задержан в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что с утром 9 января Титиев не явился на работу, после чего на его поиски отправился знакомый правозащитника.

По его словам, он нашел автомобиль Титиева между населенными пунктами Курчалой и Майртуп у моста через реку Хумык. Машину досматривали сотрудники ДПС. Позже автомобиль был замечен возле Курчалоевского РОВД. При этом в полиции утверждают, что Титиева у них нет.

Отметим, в ситуации пообещали разобраться сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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