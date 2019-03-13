Среда
13 марта
USD 65.77
EUR 74.07
Горячие новости

В Чечне введен режим ЧС из-за гибели посевов

13 Марта 2019 в 19:37
В Чечне введен режим ЧС из-за гибели посевов

Сразу в 13 районах Чечни ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Причиной тому стала массовая гибель посевов.

Уточняется, что из-за минимального количества осадков, которые выпали с сентября прошлого года, погибло около 100 тысяч гектаров посевов озимых культур. Уточняется, что на протяжении всего этого времени среднемесячная температура превышала норму. Это и стало причиной гибели урожая.

В правительстве республики отметили, что в ближайшее время начнет работать специальная комиссия. В ее обязанности войдет оценка ущерба, который был нанесен сельскому хозяйству.

Уточняется, что режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Грозного, Ачхой-Мартановского, Веденского, Грозненского, Гудермесского, Курчалоевского, Надтеречного, Наурского, Ножай-Юртовского, Сунженского, Урус-Мартаносвкого, Шалинского и Шелковского районов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.