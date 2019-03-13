В Чечне введен режим ЧС из-за гибели посевов

Сразу в 13 районах Чечни ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Причиной тому стала массовая гибель посевов.

Уточняется, что из-за минимального количества осадков, которые выпали с сентября прошлого года, погибло около 100 тысяч гектаров посевов озимых культур. Уточняется, что на протяжении всего этого времени среднемесячная температура превышала норму. Это и стало причиной гибели урожая.

В правительстве республики отметили, что в ближайшее время начнет работать специальная комиссия. В ее обязанности войдет оценка ущерба, который был нанесен сельскому хозяйству.

Уточняется, что режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Грозного, Ачхой-Мартановского, Веденского, Грозненского, Гудермесского, Курчалоевского, Надтеречного, Наурского, Ножай-Юртовского, Сунженского, Урус-Мартаносвкого, Шалинского и Шелковского районов.