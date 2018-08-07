Минздрав: Самые здоровые дети живут в Чечне

Чеченская республика возглавила список российских регионов с самыми здоровыми детьми до 14 лет. По данным Министерства здравоохранения РФ за 2017 год, в Чечне на 100 тыс. детского населения приходится 62 969,7 заболеваний. В пятерку лидеров по этому показателю также входят Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6), передает RT.

На последних местах списка, составленного ведомством, оказались Ненецкий АО (352 120), Чукотский АО (349 436,5), Карелия (337 077,2), Республика Коми (335 574) и Архангельская область (333 831,2).

Ранее Минздрав составил список регионов с наименьшим числом различных заболеваний среди населения. В этом рейтинге Чечня также заняла первое место. Руководитель пресс-службы правительства Республики Альви Каримовв заявил НСН, что хорошие показатели региона связаны с массовыми занятиями спортом, а также профилактикой заболеваний.