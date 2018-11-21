В Чечне премируют малышей, родившихся в один день с пророком Мухаммедом

Чеченские семьи, в которых мальчики появились на свет в день рождения пророка Мухаммеда, получат от руководства республики по 100 тысяч рублей. Средства поступят из Фонда имени Ахмата Кадырова. Как пишет Комсомольская правда, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Отмечается, что в день рождения пророка Мухаммеда в Чечне на свет появились 40 мальчиков. 20-ть из них были названы в честь пророка. Отмечается, что чеченский лидер поздравил семьи с пополнением, а также пожелал малышам долгой и счастливой жизни.

Добавим, день рождения пророка в этом году выпал на 20 ноября.