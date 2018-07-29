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В частных британских школах стало меньше русских учеников

29 Июля 2018 в 16:57
В частных британских школах стало меньше русских учеников

За последние три года в частных британских школах значительно сократилось число русских учеников. Об этом пишет  издание Telegraph со ссылкой на исследование британского Совета независимых школ.

Так, в 2015 году в частных школах Великобритании обучались 2795 граждан России. К апрелю текущего года эта цифра сократилась до 1699 человек. Исследователи считают причиной этой тенденции «ухудшение отношений между Москвой и Лондоном» на фоне обвинений в адрес РФ в причастности к отравлению семьи экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также заявлений об участии России в кибератаках и вмешательстве в выборы.

Россия неоднократно опровергала все обвинения в свой адрес. К слову, политики других страна все чаще требуют у Лондона доказательств виновности России в отравлении Скрипалей. Так, депутат Бундестага Хайке Хензель в интервью журналистам обвинила немецкие власти в бездоказательности выдвинутых против Москвы обвинений. Парламентарий отметила, что канцлер Германии Ангела Меркель уже два раза отказывалась предъявить Бундестагу факты, что дает основания предполагать их полное отсутствие.

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