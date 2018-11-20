В центре Москвы украли печь

В центре столицы в кафе произошла кража, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, в полицию обратился представитель фирмы, который сообщил, что из кафе на Спартаковской площади неизвестный похитил хлебопекарную печь стоимостью 90 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

Ранее НСН сообщала, что в Омской области сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который украл через врезку в нефтепровод 20 тонн нефти. Стоимость ущерба в нефтяной компании оценили в 500 тысяч рулей.