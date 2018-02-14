Среда
14 февраля
USD 57.77
EUR 71.17
Горячие новости

В центре Москвы найден тайник со взрывчаткой

14 Февраля 2018 в 01:08
В центре Москвы найден тайник со взрывчаткой

На крыше жилого дома в центре Москвы обнаружили тайник со взрывчаткой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, тайник нашли строители. В нём находились две сигаретные пачки и три банки из-под пива с неизвестным веществом, в которое были вставлены провода.

В настоящее время крышу дома обследуют взрывотехники, а также кинологи с собакой. GGри осмотре была обнаружена ещё одна заминированная пачка сигарет.

Ранее сообщалось об эвакуациии жителей дома №11 в Тихвинском переулке.

Тихвинский переулок начинается от Новослободской улицы напротив Горлова тупика, проходит на северо-восток, слева к нему примыкает 1-й Тихвинский тупик, выходит на Тихвинскую улицу у церкви Тихвинской иконы Божьей Матери.

Назван по расположению поблизости от Тихвинской улицы, которая, в свою очередь, названа по построенной в 1696 годуцеркви, главный престол которой был освящен в честь Тихвинской иконы Божией Матери. В 1935 году храм был закрыт и передан для производственных целей Станкоинструментальному институту. В 1992 году он возвращён Церкви и в нём возобновлены регулярные богослужения. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.