В центре Москвы найден тайник со взрывчаткой

На крыше жилого дома в центре Москвы обнаружили тайник со взрывчаткой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, тайник нашли строители. В нём находились две сигаретные пачки и три банки из-под пива с неизвестным веществом, в которое были вставлены провода.

В настоящее время крышу дома обследуют взрывотехники, а также кинологи с собакой. GGри осмотре была обнаружена ещё одна заминированная пачка сигарет.

Ранее сообщалось об эвакуациии жителей дома №11 в Тихвинском переулке.

Тихвинский переулок начинается от Новослободской улицы напротив Горлова тупика, проходит на северо-восток, слева к нему примыкает 1-й Тихвинский тупик, выходит на Тихвинскую улицу у церкви Тихвинской иконы Божьей Матери.

Назван по расположению поблизости от Тихвинской улицы, которая, в свою очередь, названа по построенной в 1696 годуцеркви, главный престол которой был освящен в честь Тихвинской иконы Божией Матери. В 1935 году храм был закрыт и передан для производственных целей Станкоинструментальному институту. В 1992 году он возвращён Церкви и в нём возобновлены регулярные богослужения.