В центре Москвы горит здание Следкома

В административном здании Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, которое располагается по адресу: улице Рождественка, д. 27, стр. 1, произошло возгорание.

Пожар зафиксирован на первом этаже многоэтажного здания. В здании наблюдается сильное задымление, передает RT.

Улица Рождественка (в 1948—1989 годах — улица Жданова) — улица в Мещанском районе Центрального административного округа города Москвы. Проходит от Театрального проезда до Рождественского бульвара, лежит между Неглинной улицей и Большой Лубянкой параллельно им. Нумерация домов ведётся от Театрального проезда.