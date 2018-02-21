Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Горячие новости

В центре Москвы горит здание Следкома

21 Февраля 2018 в 00:57
В центре Москвы горит здание Следкома

В административном здании Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, которое располагается по адресу: улице Рождественка, д. 27, стр. 1, произошло возгорание.

Пожар зафиксирован на первом этаже многоэтажного здания. В здании наблюдается сильное задымление, передает RT.

Улица Рождественка (в 1948—1989 годах — улица Жданова) — улица в Мещанском районе Центрального административного округа города Москвы. Проходит от Театрального проезда до Рождественского бульвара, лежит между Неглинной улицей и Большой Лубянкой параллельно им. Нумерация домов ведётся от Театрального проезда.  

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.