В Центральном детском магазине проходит эвакуация

Посетителей Центрального детского магазина в Москве эвакуируют из-за пожарной тревоги, сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.

В здании на Лубянке сработала пожарная сигнализация.

«Детский мир» (с 2015 года — «Центральный детский магазин на Лубянке») — универмаг с товарами для детей и юношества, построенный в 1953—1957 годах в центре Москвы, на площади Дзержинского (с 1990 года — Лубянская площадь) по проекту архитектора Алексея Душкина (соавторы И.М. Потрубач и Г.Г. Аквилев, инженер Л.М. Глиэр) на месте снесённого Лубянского пассажа, над станцией метро глубокого заложения «Дзержинская» (с 1990 года — «Лубянка»). Магазин, открытый 6 июня 1957 года, стал самым большим детским магазином в СССР и первым торговым сооружением, сделанным по мировым стандартам.