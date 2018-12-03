В ЦДМ на Лубянке установлена уникальная «парящая» ёлка

«Центральный детский магазин на Лубянке» готов порадовать своих гостей уникальным новогодним оформлением. В этом году концепцией праздничного оформления торгового центра стал мир циркового искусства.

Входные группы украсили полосатые крыши шапито с флажками, а легендарные витрины детского магазина — цирковые сюжеты с выступлением танцовщиц, силачей, жонглеров и слона, балансирующего на большом шаре. Кульминацией цирковой темы новогоднего оформления стала сцена в форме арены и «парящая» на высоте 10 метров 12-метровая ёлка в главном атриуме торгового центра. Для гостей ЦДМ на Лубянке также приготовлены бесплатные сказочные представления и выступления цирковых артистов, которые будут проходить в декабре и на протяжении всех новогодних каникул.

ЦДМ на Лубянке стал одним из первых столичных торговых центров с новогодним оформлением, а красочное убранство атриума можно наблюдать со всех этажей торгового комплекса, отметил старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров.

«Мы делаем все, чтобы к посещению ЦДМ на Лубянке добавилось волшебное настроение, и каждый визит стал ярким событием для всей семьи», — сказал Леонид Капров.

Посетителям «Центрального детского магазина на Лубянке» также предлагается поучаствовать в акции «Счастливые часы: подарки для тех, кто покупает подарки», чтобы получить возможность выиграть ценные призы, сюрпризы и игрушки от главного детского магазина.

Для юных гостей приготовлен особый сюрприз: с 1 декабря в приемной Деда Мороза на втором этаже можно будет сделать совместное фото с главным зимним волшебником, получить от него сладкий подарок и отправить свои письма с заветными желаниями с помощью сказочного почтового ящика.

Добавим, что 28 декабря в главном атриуме ЦДМ на Лубянке пройдет новогоднее торжество, на котором завершится большой благотворительный маршрут Деда Мороза по городам России.

Подробную информация о магазинах, акциях и мероприятиях «Центрального детского магазина на Лубянке» можно найти на сайте www.cdm-moscow.ru