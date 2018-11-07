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В ЦБ признались, насколько подорожает ОСАГО после реформы

7 Ноября 2018 в 20:02
В ЦБ признались, насколько подорожает ОСАГО после реформы

Увеличение коридора тарифов в рамках реформы Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств не должно вызвать росту цен на полисы более чем на 1,5%. В этом заверил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в Государственной думе. Он утверждает, что эта цифра получилась при троекратном расчёте тарифных ставок, отмечает «Русская планета».

Согласно планам министерства финансов, с начала 2019 года по 1 сентября 2020 страховые компании получат право определять стоимость полиса на 30% выше или ниже базовых тарифов, а с 1 сентября 2020 года – на 40%. Коридор базового тарифа определен между 3432 и 4118 рублей . Эти изменения предложены в закон об ОСАГО.

Кроме того, Минфин хочет отменить коэффициент мощности с 2018 года, а с 1 сентября 2020 – исключить из расчётов региональный коэффициент.

Ранее руководитель экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль заявил в эфире НСН, что изменение цены ОСАГО нужно закрепить только в сторону уменьшения.

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