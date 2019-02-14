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В ЦАР опровергли участие русских инструкторов в пытках

14 Февраля 2019 в 21:19
В ЦАР опровергли участие русских инструкторов в пытках

Министр общественной безопасности и министр территориальной администрации Центральноафриканской Республики (ЦАР) Анри Ванзэ Лингуиссара опроверг участие российских инструкторов в пытках 38-летнего гражданина этой страны.

12 февраля французское агентство RFI распространило неверно интерпретированный доклад ООН о пытках в Центральноафриканской республике. В не в частности говорилось, что гражданина ЦАР пытали русские либо в присутствии россиян.

Между тем, в докладе ООН было указано, что мужчину задержали, допросили и отпустили, после чего 38-летний мусульманин был похищен неизвестными, которые его и пытали. При этом допрос проводился на той же базе, где работают инструкторы из России.

«Русские — всего лишь инструкторы, а любые следственные действия находятся в компетенции полиции и жандармерии под юрисдикцией следственного комитета и апелляционного суда, в данном случае  — города Бамбари»,  — заявил РИА ФАН Лингуиссара.

9 января повстанцы начали атаку на Бамбари, чтобы не допустить празднование дня урожая. В ходе боестолкновений с армией и жандармерией ЦАР было много погибших и раненых, как со стороны сотрудников сил безопасности, так и со стороны повстанцев, а также среди мирного населения.

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