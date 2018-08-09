В ЦАР обнаружены гаджеты одного из убитых россиян

В Центральноафриканской республике найдены ноутбук и телефон одного из убитых участников съёмочной группы из России. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По её словам, у местного оператора сотовой связи будет затребованы данные о звонках и смс-сообщениях с этого мобильного устройства, передает «Интерфакс».

Как уточнила Захарова, 7 августа представители жандармерии этой африканской страны рассказали на встрече с российским дипломатами из посольства в Банги об установленных обстоятельствах преступления, которые были добыты в ходе расследования. Сотрудникам диппредставительства также разрешили побеседовать с местным водителем, который перевозил троих россиян и единственный выжил после нападения.

Шофёр, в частности, рассказал, что 29 июля журналисты хотели пройти в тренировочный лагерь «Беренга», в котором инструкторы из России обучают местных военных. Однако съёмочную группу не пустили из-за отсутствия необходимых документов.

Вечером 30 июля они приехали в город Сибю, где центральноафриканский военный патруль настойчиво отговаривал их от поездки в тёмное время суток в город Декоа, в который они хотели попасть. Однако журналисты настояли на своём и продолжили путь. По показаниям водителя, неизвестные вооруженные люди напали на них по дороге в Декоа между 20 и 21 часом.