В Бурятии новорождённого выкинули в подъезде

Следственный комитет в Бурятии проводит выяснения обстоятельств обнаружения новорождённого ребёнка в подъезде жилого дома в городе Северобайкальске. Младенец направлен в больницу с признаками переохлаждения.

Как передает RT , свёрток с новорождённым мальчиком обнаружили местные жители в субботу, 9 марта. Сейчас идёт розыск матери ребенка.

Уже установлено, что мальчик появился на свет на 37-ой неделе беременности, его пуповина была перевязана куском футболки. Как уточняет «Свободная пресса» , новорождённый был завернут в одеяло и «упакован» в пакеты.