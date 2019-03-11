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В Бурятии новорождённого выкинули в подъезде

11 Марта 2019 в 12:15
В Бурятии новорождённого выкинули в подъезде

Следственный комитет в Бурятии проводит выяснения обстоятельств обнаружения новорождённого ребёнка в подъезде жилого дома в городе Северобайкальске. Младенец направлен в больницу с признаками переохлаждения.

Как передает RT, свёрток с новорождённым мальчиком обнаружили местные жители в субботу, 9 марта. Сейчас идёт розыск матери ребенка.

Уже установлено, что мальчик появился на свет на 37-ой неделе беременности, его пуповина была перевязана куском футболки. Как уточняет «Свободная пресса», новорождённый был завернут в одеяло и «упакован» в пакеты.

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