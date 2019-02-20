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В бундестаге засомневались в правильности поддержки Гуайдо

20 Февраля 2019 в 08:10
В бундестаге засомневались в правильности поддержки Гуайдо

Эксперты представили в бундестаге свое заключение относительно решения Германии признать главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. В докладе говорится, что это решение нарушает международное право, так как оно основывается на принципе невмешательства во внутренние дела других государств, пишет «Газета.ру» со ссылкой на немецкое издание Das Erste.

Кроме того, оно противоречит немецким политическим традициям – ФРГ всегда признает только государства, а не отдельные правительства, отмечает RT

Эксперты также отмечают, что такой шаг сомнителен из-за тог, что Германия поддерживает оппозиционного политика, который до сего времени никак не доказал свою эффективность, передает «Свободная пресса».

Ранее главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН рассказал, почему президент США Дональд Трамп призвал военных Венесуэлы отказаться от главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

 

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