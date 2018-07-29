В Бундестаге усомнились в причастности РФ к отравлению в Солсбери

У Германии и Великобритании нет доказательств причастности России к произошедшему в Солсбери отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом рассказала журналистам депутат Бундестага Хайке Хензель.

По ее словам, немецкая сторона не предоставляла Лондону никаких доказательств вины Москвы по «делу Скрипалей», потому что власти ФРГ не имеют подтверждения причастности к отравлению России.

Сведения о «вине» России Берлин получил от британской разведки, у которой, как утверждает Хензель, также нет прямых доказательств, пишет Газета.ру

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери вначале марта. Как утверждают в Лондоне, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества «Новичок». Британия обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей, однако никаких доказательств не предоставила. В Москве неоднократно отрицали любую связь со Скрипалями и их отравлением.