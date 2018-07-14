В Букингемском дворце опровергли опубликованные в СМИ детали встречи с Трампом

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли на встречу с королевой Англии Елизаветой II точно в назначенное время. Такую информацию сообщил журналистам представитель Букингемского дворца в субботу.

Накануне британские СМИ написали, что американский президент опоздал на встречу с британской королевой, которая якобы ждала Трамп и Меланью больше 10 минут.

Трамп встретился с Елизаветой II накануне в Виндзорском замке. После короткого диалога они наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии. Затем состоялось чаепитие, которое продлилось на 17 минут дольше, чем было запланировано изначально, пишет Газета.ру

Трамп стал 12-м американским президентом, встретившимся с Елизаветой II.