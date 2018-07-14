Суббота
14 июля
USD 62.29
EUR 72.47
Горячие новости

В Букингемском дворце опровергли опубликованные в СМИ детали встречи с Трампом

14 Июля 2018 в 15:09
В Букингемском дворце опровергли опубликованные в СМИ детали встречи с Трампом

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли на встречу с королевой Англии Елизаветой II точно в назначенное время. Такую информацию сообщил журналистам представитель Букингемского дворца в субботу.

Накануне британские СМИ написали, что американский президент опоздал на встречу с британской королевой, которая якобы ждала Трамп и Меланью больше 10 минут.

Трамп встретился с Елизаветой II накануне в Виндзорском замке. После короткого диалога они наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии. Затем состоялось чаепитие, которое продлилось на 17 минут дольше, чем было запланировано изначально, пишет Газета.ру

Трамп стал 12-м американским президентом, встретившимся с Елизаветой II.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.