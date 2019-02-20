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Британию призвали относиться к Китаю так же, как к России

20 Февраля 2019 в 06:35
Британию призвали относиться к Китаю так же, как к России

Британское правительство призвали занять более жесткую позицию по отношению к китайской компании Huawei и относиться к Пекину с такой же подозрительностью, как к России, сообщает НСН со ссылкой на заявление бывшего британского дипломата и специалиста по Китаю Чарльза Партона в издании The Financial Times.

Ранее доклад, опубликованный британской компанией, занимающейся кибербезопасностью, CrowdStrike показал, что за последний год наблюдался рост числа китайских кибератак, нацеленных на американские компании и глобальные телекоммуникационные сети.  Г-н Партон заявил, что заметил похожий тренд в промышленном шпионаже по разным секторам британской экономики и призвал власти Великобритании подходить к вопросу использования китайских технологий с повышенным уровнем подозрительности.

В свою очередь, доклад Королевского Объединённого института оборонных исследований в Лондоне предупредил власти страны, что использование оборудования Huawei для будущих мобильных сетей 5G будет «наивным» и «безответственным».

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