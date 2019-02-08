В Британии «клонировали» новых «отравителей» Скрипалей

Средства массовой информации Великобритании «нашли» новых «отравителей» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Таблоид Daily Mail утверждает, что к операции причастны, помимо Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова, ещё двое граждан России. При этом издание ссылается на высокопоставленные источники в полиции, передает Газета.ру .

По данным Daily Mail, британская полиция представит соответствующие доказательства в течение «нескольких недель». Источники таблоида информируют, что выявленные новые участники отравления Скрипалей прибыли в Британию по туристической визе и сейчас находятся в России. Их роль была, при этом, значительно меньше по сравнению с другими участниками операции, приводит данные британских источников Ura.ru .

Буквально накануне британская пресса сообщила, что выявлен третий «отравитель» Скрипалей, Сергей Федотов. После покушения он якобы задержался на территории Туманного Альбиона на несколько дней, хотя собирался улетать вместе с Бошировым и Петровым. При этом, как замечают «Дни.ру» , в Британии утверждают, что имя и фамилия этого «агента» вымышленные, при этом не называются настоящие.

МИД России уже назвал все подобные утверждения бездоказательными.