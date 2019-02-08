В Британии «клонировали» новых «отравителей» Скрипалей

Средства массовой информации Великобритании «нашли» новых «отравителей» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Таблоид Daily Mail утверждает, что к операции причастны, помимо Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова, ещё двое граждан России. При этом издание ссылается на высокопоставленные источники в полиции, передает Газета.ру.
По данным Daily Mail, британская полиция представит соответствующие доказательства в течение «нескольких недель». Источники таблоида информируют, что выявленные новые участники отравления Скрипалей прибыли в Британию по туристической визе и сейчас находятся в России. Их роль была, при этом, значительно меньше по сравнению с другими участниками операции, приводит данные британских источников Ura.ru.
Буквально накануне британская пресса сообщила, что выявлен третий «отравитель» Скрипалей, Сергей Федотов. После покушения он якобы задержался на территории Туманного Альбиона на несколько дней, хотя собирался улетать вместе с Бошировым и Петровым. При этом, как замечают «Дни.ру», в Британии утверждают, что имя и фамилия этого «агента» вымышленные, при этом не называются настоящие.
МИД России уже назвал все подобные утверждения бездоказательными.