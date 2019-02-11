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В Британии хотят пригрозить России «расплатой за провокации»

11 Февраля 2019 в 08:58
В Британии хотят пригрозить России «расплатой за провокации»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон намерен выступить с угрозами в адрес России в ходе своей сегодняшней речи. Некоторые детали его выступления стали известны агентству Reuters. В частности, Уильямсон заявит, что Великобритания после выхода из ЕС должна стремиться к наращиванию своего присутствия во всём мире и применять «жёсткую силу», отмечает RT.

Глава Минобороны также отметит тесные военные связи с США, а также выскажет поддержку позиции Дональда Трампа, который требует от стран - участниц НАТО увеличить расходы на оборону, передает Ura.ru.

Уильямсон свяжет это с необходимостью противодействовать, как он выразится, «российской провокации». «Россия должна поплатиться за подобные действия», — цитирует Reuters выдержку из предстоящей речи главы британского оборонного ведомства. В материале агентства не поясняется, какие именно провокационные действия якобы предпринимает Москва.

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