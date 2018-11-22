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В «Bridgestone» пришли с обысками

22 Ноября 2018 в 21:32
В «Bridgestone» пришли с обысками

Обыски прошли в российских офисах производителя шин «Bridgestone» в Москве, Петербурге и Ульяновске по уголовному делу о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской таможни.

Bridgestone Corporation — японская компания-производитель шин. Основана в 1931 году предпринимателем Сёдзиро Исибаси в городе Куруме префектуры Фукуока. Завод компании в России расположен в Ульяновской области.

Ранее НСН сообщала, что по подозрению в нарушении финансового законодательства в Японии арестован глава Nissan и Renault Карлос Гон. Одного из самых известных менеджеров автопрома в мире подозревают, в частности, в умышленном искажении информации о размере собственных выплат для уклонения от налогов.

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