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В больнице Херсона скончалась чиновница горсовета, облитая кислотой

4 Ноября 2018 в 14:33
В больнице Херсона скончалась чиновница горсовета, облитая кислотой

Чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую лето неизвестный облил кислотой, умерла в городской больнице. Об этом сообщили ее друзья на страничке в Facebook.

«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — говорится в сообщении.

Информацию о смерти Гандзюк подтвердила и депутат Верховной Рады Елена Сотник. Она подчеркнула, что гибель девушки – это приговор всей системе, ведь ее убийц «не нашли и не наказали.

Страшная история произошла летом этого года. Неизвестный облил сотрудницу Херсонского горсовета концентрированной серной кислотой. Ее с ожогами доставили в больницу, а полиция завела уголовное дело по статье «Тяжкое причинение вреда здоровью», которое после переквалифицировали в «Покушение на убийство». Глава Нацполиции Украины Сергей Князев тогда заявлял, что по этому делу задержаны шесть человек, четверо из них были арестованы, пишет РИА Новости.

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