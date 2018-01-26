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В Бохуме обезвредили 500-килограммовую бомбу

26 Января 2018 в 00:15
В Бохуме обезвредили 500-килограммовую бомбу

В немецком городе Бохум специалисты обезвредили 500-килограммовую бомбу, сообщается на странице города в Twitter.

Снаряд является бомбой времён Второй мировой войны.

Власти Бохума эвакуировали более 10 тыс. человек из-за обнаруженного снаряда, передает RT.

Бохум - город в Германии, один из четырёх центров Рурского региона в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Центр региона Средний Рур совместно с городами Хаттинген, Херне и Виттен. Население города — 375,2 тыс. жителей.

Город известен Рурским университетом и действующим в нём Институтом русской культуры имени Ю.М. Лотмана, Немецким музеем горного дела и мюзиклом «Звёздный Экспресс».

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