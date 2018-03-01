В BMW рассказали, почему олимпийцам вручили «не те» модели

В российском подразделении марки BMW рассказали, почему российским призерам Олимпийских игр в Пхенчхане не были вручены BMW X6. Там отметили, что обладатели золотых медалей вручили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам достались ключи от BMW X4 xDrive30d, бронзовым – BMW X4 xDrive20d.

Всего победителям подарили ключи от 46 автомобилей этой немецкой автомобильной марки. Все машины собраны в России и каждая из них белого цвета. В компании отметили, что модель BMW X6 по итогам последней Олимпиады вручать не планировалось, передает «Газета.Ru» . Такие машины достались лишь призерам Олимпиады 2016 года.

Ранее глава федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил СМИ, что российским олимпийцам вручили не те машины. Из Пхенчхана российские спортсмены привезли 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.