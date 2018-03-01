В BMW рассказали, почему олимпийцам вручили «не те» модели

В российском подразделении марки BMW рассказали, почему российским призерам Олимпийских игр в Пхенчхане не были вручены BMW X6. Там отметили, что обладатели золотых медалей вручили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам достались ключи от BMW X4 xDrive30d, бронзовым – BMW X4 xDrive20d.
«Газета.Ru». Такие машины достались лишь призерам Олимпиады 2016 года.
Ранее глава федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил СМИ, что российским олимпийцам вручили не те машины. Из Пхенчхана российские спортсмены привезли 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.