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В ближайшие часы на Подмосковье обрушится гроза

16 Июля 2018 в 17:47
В ближайшие часы на Подмосковье обрушится гроза

Гроза в понедельник вечером обрушится на Подмосковье. Об этом сообщило региональное отделение МЧС России. В ведомстве прогнозируют также дождь и сильный ветер с порывами до 25 м/с во время грозы. Предупреждение сохраняется до 22:00, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Специалисты ведомства посоветовали гражданам соблюдать осторожность, по возможности избегать неустойчивых конструкций, оборванных проводов, а также старых деревьев.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе в понедельник воздух прогреется до 31 градуса тепла. Местами синоптики прогнозировали ливни. Жара начнет немного на убыль со среды.

 

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