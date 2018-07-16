В ближайшие часы на Подмосковье обрушится гроза

Гроза в понедельник вечером обрушится на Подмосковье. Об этом сообщило региональное отделение МЧС России. В ведомстве прогнозируют также дождь и сильный ветер с порывами до 25 м/с во время грозы. Предупреждение сохраняется до 22:00, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Специалисты ведомства посоветовали гражданам соблюдать осторожность, по возможности избегать неустойчивых конструкций, оборванных проводов, а также старых деревьев.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе в понедельник воздух прогреется до 31 градуса тепла. Местами синоптики прогнозировали ливни. Жара начнет немного на убыль со среды.