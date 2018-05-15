В «Бессмертном полку» в Подмосковье прошли более шестисот тысяч человек

Акция-шествие «Бессмертный полк» в Московской области в этом году стала самой массовой за время её проведения. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он заявил, что 9 мая по улицам с портретами родных – участников Великой Отечественной войны прошли около шестисот тысяч человек. Самое большое число участников акции было зафиксировано в Люберцах, Химках, Серпухове, Красногорске и Подольске.

Как напоминает «Русская планета», в памятной акции «Бессмертный полк», прошедшей в центре Москвы в День Победы, поучаствовали более миллиона человек. Такие цифры озвучила официальный представитель МВД Ирина Волк. Отмечается, что в их числе был и президент России Владимир Путин.