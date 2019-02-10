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В Берлине фильм ученика Серебренникова удостоен пятиминутной овации

10 Февраля 2019 в 13:30
В Берлине фильм ученика Серебренникова удостоен пятиминутной овации
Кадр из фильма «Кислота» Александра Горчилина, 2018 год «ПРОвзгляд»

На показе 69-го кинофестиваля в Берлине фильм «Кислота» ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина заслужил овации публики, которая аплодировала пять минут. Об успехе картины сообщает ИА REGNUM.

Для актера «Гоголь-центра» фильм «Кислота» - дебютная киноработа.

Картина посвящена проблемам современных молодых людей, которые тратят жизнь на бессмысленные вечеринки и случайные отношения.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН высказался о судьбах популярного и интеллектуального кино.

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