В Белоруссии задержали главного редактора портала Tut.by

В Белоруссии задержана главный редактор новостного интернет-портала tut.by Марина Золотова. Как заявили в Следственном комитете Белоруссии, в офисе издания проходит обыск в рамках уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного агентства «БелТА».

В ходе проверки министерством внутренних дел было установлено, что в течение двух лет было осуществлено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе «БелТА» без ведома агентства, передаёт Газета.ру .

По версии следствия в краже информации могут быть замешаны высокопоставленные сотрудники издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа» - владелец tut.by. Во вторник, 7 августа, помимо Золотовой задержаны Анна Калтыгина (tut.by) и Татьяна Коровенкова («БелаПАН»).

Портал tut.by - самый крупный информационный интернет-ресурс Белоруссии.