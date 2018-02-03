В Белоруссии обезврежены 11 шпионов

Белоруссия продолжает представлять повышенный интерес со стороны разведок иностранных стран, заявил журналистам по итогам состоявшейся встречи с президентом Александром Лукашенко председатель Комитета государственной безопасности генерал-лейтенант Валерий Вакульчик. По данным его спецслужбы, только в истекшем году пресечена деятельность 11 агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб, пишет «Российская газета».

В минувшем году состоялись суды и над белорусскими гражданами за шпионаж. Все они приговорены к серьезным срокам - минимум на восемь лет.

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь — спецслужба Белоруссии, предназначенная для обеспечения национальной безопасности, ведения контрразведки и внешней разведки. Преемник КГБ БССР (структурного подразделения КГБ СССР).



