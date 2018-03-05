Вторник
06 марта
USD 57.1
EUR 70.17
Горячие новости

В Белоруссии новым министром спорта и туризма стал силовик

5 Марта 2018 в 23:54

Александр Лукашенко назначил Сергея Ковальчука министром спорта и туризма.

Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь.

С 1989 по 2004 год Ковальчук служил в Вооруженных силах. С 2004 года - сотрудник Службы безопасности президента Республики Беларусь.

Лукашенко пояснил, что на эту должность назначен толковый военный человек, потому что в отрасли необходимо навести порядок.

Президент Белоруссии освободил от должности предыдущего министра спорта и туризма Александра Шамко «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Ковальчук стал девятым министром спорта и туризма с 1995 года. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь — республиканский орган государственного управления. Подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. Проводит государственную политику в области физической культуры, спорта и туризма, координирует деятельность в этих сферах других республиканских органов государственного управления.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.