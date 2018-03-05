В Белоруссии новым министром спорта и туризма стал силовик

Александр Лукашенко назначил Сергея Ковальчука министром спорта и туризма.

Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь.

С 1989 по 2004 год Ковальчук служил в Вооруженных силах. С 2004 года - сотрудник Службы безопасности президента Республики Беларусь.

Лукашенко пояснил, что на эту должность назначен толковый военный человек, потому что в отрасли необходимо навести порядок.

Президент Белоруссии освободил от должности предыдущего министра спорта и туризма Александра Шамко «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Ковальчук стал девятым министром спорта и туризма с 1995 года.

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь — республиканский орган государственного управления. Подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. Проводит государственную политику в области физической культуры, спорта и туризма, координирует деятельность в этих сферах других республиканских органов государственного управления.



