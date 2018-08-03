В Белом доме предостерегли КНР от введения ответных пошлин

Заявление Китая о готовности ввести ответные пошлины на американские товары прокомментировал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу. Он сделал предупреждение КНР и призвал «не недооценивать президента [США]», сообщает Reuters.



Ранее стало известно, что Китай готов ввести новые пошлины на американские товары объемом в 60 млрд долларов, пишет Газета.ру. Также сообщалось, что американские власти изучают возможность введения пошлин в размере 25 процентов на китайский импорт на сумму 200 млрд долларов.

Со своей стороны, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает, что настало время для введения новых пошлин в отношении КНР, отмечает RT.