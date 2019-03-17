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В Белграде участники акции протеста прорвались к президентскому дворцу

17 Марта 2019 в 16:15
В Белграде участники акции протеста прорвались к президентскому дворцу
Фото: REUTERS / Marko Djurica

Власти предотвратят угрозу насилия, полиция обеспечит безопасность в президентском дворце. Об этом заявил журналистам глава Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции, которая началась в резиденции в 12:00 по местному времени.

Более тысячи митингующих попытались прорваться в президентский дворец, преодолев ограждения вокруг здания, сообщает РИА Новости.

«Их единственная проблема, что собирается все меньше людей. Ночью их было 1584 человека, а вначале еще меньше. И нервничают из-за этого. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич могли вернуться во власть», — заявил Вучич журналистам.

Решение о проведении встречи с прессой стало реакцией власти на беспорядки, которые охватили Белград в субботу, 16 марта. В ходе акции было временно захвачено здание гостелерадиокомпании. Митинги протеста проходят в Сербии каждую субботу с начала декабря. Их участники выражают недовольство политикой действующего президента страны Александра Вучича и освещением событий в эфире сербского гостелевидения.

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