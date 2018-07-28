В Белграде нашли сумку с боеприпасами возле подворья РПЦ

В центре сербской столицы в субботу была обнаружена сумка с боеприпасами. Снаряды нашли недалеко от здания парламента и подворья русской православной церкви, сообщило МВД республики.

Сообщается, что сумку, в которой лежали боеприпасы, нашли в ремонтируемом здании между улицей Таковска и парком Ташмайдан. Рядом с местом обнаружения расположены храм Святого Марка, парламент страны, центральный почтамт и православная церковь Святой Троицы.

В сумке находилось 20 патронов, две дымовые шашки, емкость со слезоточивым газом, пять детонаторов и бикфордов шнур. Место обнаружения боеприпасов, а также прилегающая к нему улица и часть парка, оцеплены полицией.

В полиции отметили, что боеприпасы старые и покрыты ржавчиной. В ведомстве предположили, что они могли находиться в здании несколько лет, пишет РИА Новости.