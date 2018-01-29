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В бельгийский парламент внесли резолюцию об отмене санкций против России

29 Января 2018 в 20:48
В бельгийский парламент внесли резолюцию об отмене санкций против России

В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, заявил лидер партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер.

По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро, передает РИА «Новости».

Санкции в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины — ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России. Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их.

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