В бельгийский парламент внесли резолюцию об отмене санкций против России

В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, заявил лидер партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер.

По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро, передает РИА «Новости».

Санкции в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины — ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России. Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их.