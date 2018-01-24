В Бельгии неизвестный напал на полицейских

В бельгийском Генте вооружённый ножом мужчина напал на полицейских, после чего стражи порядка открыли по злоумышленнику стрельбу. В настоящее время нападавший госпитализирован, передает RT.

Отмечается, что происшествие оценивается как «серьёзное». По данному факту прокуратура начала расследование.

В минувший понедельник уровень террористической угрозы в Бельгии был понижен с третьего до второго по четырехбалльной шкале. Об этом сообщил премьер-министр страны Шарль Мишель. По его словам, военные, которые в Бельгии уже не один год являются неотъемлемой частью городского пейзажа, не исчезнут с улиц. Но их число будет «пропорциональным угрозе».