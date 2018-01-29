В Басманном районе на торги выставлено помещение для медклиники

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Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о лотах, выставленных на публичное предложение.



Продажа имущества посредством публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до цены отсечения, но не ниже 50 процентов от стартовой стоимости лота.

На юго-востоке Москвы в десяти минутах от метро «Пролетарская» на продажу выставлен нежилой объект свободного назначения площадью почти 40 кв. метров. Лот расположен на первой линии. Начальная цена лота – 2,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 февраля.



Документация

На севере Москвы в 10 минутах от метро «Тимирязевская» на продажу выставлен нежилой объект свободного назначения площадью 151 кв. метр. Лот расположен в жилом здании. Начальная стоимость лота – 11,2 млн. рублей. Заявки принимаются до 15 февраля.

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В центре Москвы в 5 минутах от метро «Бауманская» на продажу выставлен нежилой объект под реализацию медицинской клиники площадью 929 кв. метров. Объект расположен на первом этаже двухэтажного здания, в оживленном районе. Начальная цена лота – 27,3 млн. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 февраля.

Документация

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!