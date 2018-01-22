В Башкирии произошло массовое ДТП

В Башкирии на 1475 километре трассы М5 произошло массовое ДТП с участием грузовика «Шакман» и пяти легковушек, сообщает ToDay News Ufa.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего из его кузова посыпались бетонные блоки, которые упали на проезжую часть и повредили другие автомобили. Кроме того, «Шакман» занесло на другую полосу, где он вновь влетел в ограждение, попутно столкнувшись еще с несколькими авто. В ДТП не погиб и не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (с подъездами к Рязани, Саранску, Пензе, Ульяновску, Самаре, Оренбургу, Уфе, Екатеринбургу). Протяжённость 1879 километров. Дорога является частью дороги Е30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута АН6. Ответвление дороги на Екатеринбург (Челябинск — Екатеринбург) является частью азиатского маршрута АН7. Также есть ответвления к Саранску и Оренбургу.

М-5 — одна из старейших автодорог страны. Участок от Москвы до Рязани (старый) построен (точнее, адаптирован для автомобильного движения, московско-рязанская дорога существовала и ранее) в начале 1930-х годов, на заре автомобилизации страны. В 1946—1947 годах дорога продлена до Куйбышева; на всём протяжении (от Москвы до Челябинска) движение открыто в 1965 году.