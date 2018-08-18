В Бангладеш совершено массовое убийство

6 человек, включая политического лидера, застрелены в Бангладеш, передает «Синьхуа». Подробности преступления уточняются.

Известно, что в стране в последние дни проходили массовые акции протеста. Главной силой уличной активности были студенты, которые требуют реформ в существующей системе квот на трудоустройство.

Народная Республика Бангладеш — государство в Южной Азии. Население, по итогам переписи 2015 года, составляло более 168 млн человек, территория — 144 000 км. Занимает восьмое место в мире по численности населения и девяносто второе по территории.