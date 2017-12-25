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В Бахрейне 6 человек приговорены к смертной казни

25 Декабря 2017 в 22:02
В Бахрейне 6 человек приговорены к смертной казни

Военный суд Бахрейна приговорил к смертной казни 6 человек, обвинявшихся в создании террористической группировки и попытке покушения на членов королевской семьи.

Группировка в составе 18 человек пыталась совершить покушения на высокопоставленных членов королевской семьи, 6 из них были приговорены к смертной казни, 7 человек получили приговор к семи годам лишения свободы, 5 признаны невиновными. Все члены данной группировки были шиитами, сообщает «Синьхуа».

Бахрейн, полная официальная форма — Королевство Бахрейн - островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, самое маленькое арабское государство. Бахрейн занимает три относительно крупных и множество мелких островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии и соединён с этой страной автомобильным мостом.

Бахрейн — абсолютная монархия. Во главе государства стоит король (до 2002 — эмир). Правительство возглавляет премьер-министр. Кабинет состоит из 23 министров.

Парламент двухпалатный. Нижняя палата — Палата депутатов избирается на всенародном голосовании, верхняя — Консультативный совет (Меджлис аш-Шура) назначается королём. В обеих палатах заседает по 40 человек. Политические партии запрещены.

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