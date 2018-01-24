В багажнике попавшего в ДТП на проспекте Мира внедорожника обнаружено тело

В багажнике автомобиля «Ford Explorer», который врезался в остановку общественного транспорта в районе дома 68 на проспекте Мира, обнаружено тело человека, сообщил Агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в указанной машине труп», - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, а также две женщины, которые находились на остановке.

В результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в центре столицы один человек погиб и четверо получили ранения, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по городу.



Ведется расследование инцидента.

«Ford Explorer» — американский полноразмерный кроссовер (с 1 по 4 поколения — среднеразмерный внедорожник), выпускающийся компанией «Ford Motor Company» с 1990 года и по настоящее время.