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В автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на трассах

26 Марта 2019 в 21:49
В автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на трассах

В эфире радио «Комсомольская правда» замначальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Александр Яхнюк подчеркнул, что в автошколах необходимо ввести дисциплину, касающуюся безопасного вождения на федеральных трассах, а также по двух- и четырехполосной дороге, в темное время суток и в условиях неблагоприятной погоды, пишет KP.ru.

По результатам докладов ГИБДД, 45% всех аварий - попутные столкновения автомобилей. По словам Яхнюка, «особенно много аварий наблюдается в летнее время года, когда люди либо отправляются на российские курорты, либо возвращаются с них».

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