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В аварийном корпусе ИТМО отменили занятия до 7 марта

19 Февраля 2019 в 22:54
В аварийном корпусе ИТМО отменили занятия до 7 марта

В связи с проведением работ МЧС доступ во все корпуса петербургского Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где произошло обрушение, закрыт до 7 марта, занятия отменены, сообщается на сайте вуза.

«Учебные занятия в указанные даты в корпусах на ул. Ломоносова, д. 9 проводиться не будут», - говорится в сообщении. Об этом передает «Интерфакс».

Напомним, перекрытия в здании университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге обрушились из-за перегруза конструкций и неправильного складирования стройматериалов. Об этом заявил представителям СМИ вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Об обрушении перекрытий с пятого по второй этажи пятиэтажного здания вуза стало известно в субботу, 16 февраля. Из здания ИТМО были эвакуированы 86 человек, жертв и пострадавших нет. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Здание ИТМО является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было возведено в 1870 году, предыдущая реконструкция проводилась в 1962 году.

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