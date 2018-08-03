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В аварии на трассе М-4 погибли два человека

3 Августа 2018 в 12:00
В аварии на трассе М-4 погибли два человека

На трассе М-4 в районе Каширы в Московской области произошла авария с участием двух автомобилей. Жертвами ДТП стали два человека, еще двое получили травмы.

Машины столкнулись в 10.20 мск на 141-м километре трассы, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на данные Минтранса. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 2 августа российские туристы попали в аварию в Белоруссии. Автобус, перевозивший россиян, а также граждан Украины и Молдавии, следовал по маршруту Киев-Таллин. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался в световую опору. В результате аварии пострадали 12 человек, их доставили в медучреждения.

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