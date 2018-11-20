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В Астраханской области из-за лошади произошло ДТП

20 Ноября 2018 в 23:21
В Астраханской области из-за лошади произошло ДТП

В Наримановском районе Астраханской области в результате ДТП по вине лошади пострадало три человека, сообщает МК.

Животное внезапно выскочило на трассу, и на нее наехал автомобиль «Мазда» под управлением 33-летнего ростовчанина. После удара иномарка оказалась на встречной полосе, где столкнулась с «Лада Гранта» 29-летнего жителя Калмыкии.

Водитель и пассажирка отечественного автомобиля и пассажир «Мазды» госпитализированы.

Ранее НСН сообщала, что на трассе Киев-Чоп во Львовской области Украины, столкнулись грузовик и микроавтобус. В микроавтобусе перевозили цирковых лошадей. В результате ДТП одна животное погибло.

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