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В аренду для малого бизнеса сдаются объекты на севере Москвы

1 Февраля 2018 в 14:55
В аренду для малого бизнеса сдаются объекты на севере Москвы
Фото: credits-on-line.ru

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».

О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о спецпредложении по аренде коммерческих объектов только для малого бизнеса. Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тысячи рублей за 1 кв. метр.

 

На северо-востоке Москвы в 10 минутах от метро «Алтуфьево» в аренду сдается объект свободного назначения площадью 106 кв. метров. Лот расположен на первой линии, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 479 тыс. рублей. Заявки принимаются до 9 февраля.

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На севере города в десяти минутах от метро «Тимирязевская» сдается в аренду объект свободного назначения площадью 72 кв. метра. Лот расположен на первой линии, имеется отдельный вход. Начальная стоимость аренды – 328. Рублей. Заявки на участие принимаются до 9 февраля.

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На северо-западе Москвы в десяти минутах от метро «Тушинская» в аренду сдается объект площадью 152 кв. метра. Лот расположен на первой линии в жилом здании. Начальная цена аренды – 684 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 февраля.

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Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25. 

 

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!

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