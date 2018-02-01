В аренду для малого бизнеса сдаются объекты на севере Москвы

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Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о спецпредложении по аренде коммерческих объектов только для малого бизнеса. Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тысячи рублей за 1 кв. метр.



На северо-востоке Москвы в 10 минутах от метро «Алтуфьево» в аренду сдается объект свободного назначения площадью 106 кв. метров. Лот расположен на первой линии, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 479 тыс. рублей. Заявки принимаются до 9 февраля.

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На севере города в десяти минутах от метро «Тимирязевская» сдается в аренду объект свободного назначения площадью 72 кв. метра. Лот расположен на первой линии, имеется отдельный вход. Начальная стоимость аренды – 328. Рублей. Заявки на участие принимаются до 9 февраля.

Документация

На северо-западе Москвы в десяти минутах от метро «Тушинская» в аренду сдается объект площадью 152 кв. метра. Лот расположен на первой линии в жилом здании. Начальная цена аренды – 684 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 февраля.

Документация

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!