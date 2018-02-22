Пресса США продолжает освещать российскую тематику. В повестке - новые санкции, вмешательство в выборы и допинг-скандал.

В американских СМИ началось обсуждение новых санкций против России после заявления в среду, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.

«Администрация Трампа рассматривает вопрос о новых санкциях против России в ответ на вмешательство в выборы и сокрушительную кибератаку в прошлом году, сообщили представители администрации в среду, отметая критику в бездействии по поводу России», - пишет Reuters.



Продолжается обсуждение вопросов вмешательства России в выборы США. Дискуссию продолжают стимулировать сообщения президента США в Twitter.

За последнюю неделю Дональ Трамп написал о России более 20 раз в своем аккаунте. Он признал наличие вмешательства России выборы, но продолжил отрицать влияние этого вмешательства на его победу в выборах 2016 года и существование сговора между его предвыборным штабом и российской стороной.

Издание The Hill сообщает, что Трамп, под давлением от критики по поводу отсутствия санкций против России, попытался перекинуть вину на 44-го президента США Барака Обаму. В одном из сообщений, Трамп заявил, что он был «гораздо строже с Россией, чем Обама!». Американские СМИ продолжают обсуждать этот вопрос, опровергая или, наоборот, поддерживая заявление Трампа. Издание The Federalist раскритиковало службу новостей CNN за предвзятый подход к вопросу.

«Хотя CNN любит позиционировать себя, как арбитр правды в Эру Трампа, данное утверждение, по крайней мере, подлежит дискуссии. На самом деле, можно выстроить довольно сильную аргументацию того, что президент был строже с Россией, чем его предшественник», - пишет The Federalist.

Конечно же, американские СМИ не прошли мимо нового развития допинг-скандала Крушельницкого.

«Российская Федерация керлинга сообщила российскому государственному телеканалу, что Крушельницкий возвратит медаль, потому что не верит, что у него есть шанс выиграть дело», - пишет The New York Daily News.

Газета The New York Post передала эту новость под заголовком «Россия подалась злости из-за допинга керлингиста».

По данным Google Trends, популярность новостных запросов по России на территории США продолжает падать, после пика в субботу 17 февраля.



