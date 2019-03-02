В Алжире идут столкновения

Десятки тысяч человек принимают участие в демонстрациях в разных городах Алжира, передает «Интерфакс».

Манифестанты выступают против решения президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

В ходе столкновений пострадало около 10 человек.

Абдель Азиз Бутефлика - алжирский политический и государственный деятель, президент Алжира с 1999 года. Четырежды переизбирался на пост президента. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, восстановить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.

2 марта президенту исполняется 82 года.